У "Реала" появился новый Криштиану Роналду

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 12:35
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Вингер "Реала" Винисиус Жуниор после победы над "Барселоной" в эль-класико (2:1) высоко оценил уровень игры своего одноклубника Джуда Беллингема, дубль которого принес победу мадридскому клубу, сообщают Vesti.kz.

Бразилец сравнил англичанина с бывшим звездным нападающим "Реала" Криштиану Роналду, ныне выступающим в саудовском "Аль-Насре".

"Это невероятно, Джуд всегда делает разницу. Болельщики привыкли к Криштиану, но теперь к нам пришел Беллингем. У нас много молодых игроков, мы всегда вместе на поле и за его пределами. Я думаю, что именно это единство нашей команды позволяет нам не переставать возвращаться в оборону и отрабатывать каждый за каждого. Именно это создает хорошую команду, которая хочет добиться многих побед", - приводит слова Винисиуса Marca.

В своем дебютном сезоне в Испании 20-летний Беллингем уже забил 13 голов и отдал три результативных передачи в 13 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Напомним, Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 год, выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов в 438 матчах).

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Метки:
Реал Мадрид Роналду Криштиану

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