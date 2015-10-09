Туман парализовал "Барселону": команда летит на матч Ла Лиги окольными путями

В субботу, 6 декабря, "Барселона" должна провести выездной матч чемпионата Испании против "Бетиса". По данным журналиста Альфредо Мартинеса, у каталонцев возникли проблемы с перелётом в Севилью, сообщают Vesti.kz.

Команда больше часа не могла вылететь из-за густого тумана, накрывшего аэропорт. Впрочем, команда вылетела и если аэропорт Севильи останется закрытым, они приземлятся в Хересе, а затем доберутся до Севильи по автодороге. Они прибудут не раньше 14:00 (18:00 по Казахстану). Это серьёзная проблема для Ханси Флика.

Несмотря на задержку, угрозы переноса встречи пока нет. Матч 15-го тура Ла Лиги "Бетис" – "Барселона" по-прежнему остаётся в расписании и должен стартовать в 22:30 по времени Астаны.

