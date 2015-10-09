Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 15:52
 

Туман парализовал "Барселону": команда летит на матч Ла Лиги окольными путями

  Комментарии

Поделиться
Туман парализовал "Барселону": команда летит на матч Ла Лиги окольными путями ©x.com/FCBarcelona

В субботу, 6 декабря, "Барселона" должна провести выездной матч чемпионата Испании против "Бетиса". По данным журналиста Альфредо Мартинеса, у каталонцев возникли проблемы с перелётом в Севилью, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В субботу, 6 декабря, "Барселона" должна провести выездной матч чемпионата Испании против "Бетиса". По данным журналиста Альфредо Мартинеса, у каталонцев возникли проблемы с перелётом в Севилью, сообщают Vesti.kz.

Команда больше часа не могла вылететь из-за густого тумана, накрывшего аэропорт. Впрочем, команда вылетела и если аэропорт Севильи останется закрытым, они приземлятся в Хересе, а затем доберутся до Севильи по автодороге. Они прибудут не раньше 14:00 (18:00 по Казахстану). Это серьёзная проблема для Ханси Флика.

Несмотря на задержку, угрозы переноса встречи пока нет. Матч 15-го тура Ла Лиги "Бетис" – "Барселона" по-прежнему остаётся в расписании и должен стартовать в 22:30 по времени Астаны.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 15 11 3 1 32-13 36
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 15 6 2 7 14-20 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 22:30   •   не начат
Бетис
Бетис
(Севилья)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Бетис
Ничья
Барселона
Проголосовало 749 человек

Реклама

Живи спортом!