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Новости спорта Футбол Испания
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Тренер "Реала" ответил на вопрос по трансферу Мбаппе

Тренер "Реала" ответил на вопрос по трансферу Мбаппе
©instagram.com/k.mbappe

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал вероятный переход форварда "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский клуб, сообщают Vesti.kz

"Сделка по трансферу Килиана Мбаппе в "Реал" завершена? Без комментариев. Я не буду отвечать на этот вопрос", - сказал Анчелотти.

По данным Transfermarkt, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает 30 июня 2024 года. При этом он не собирается активировать опцию возможного продления еще на один сезон. 

Этим летом много говорилось о переходе француза в "Реал", но, похоже, этот трансфер состоится только в преддверии следующего сезона. "Сливочные" не захотели тратиться на него, решив дождаться, когда нападающий станет свободным агентом.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, а до этого он был игроком "Монако".

В нынешнем сезоне Лиги 1 он провел 10 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас.

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Метки:
Мбаппе Килиан Анчелотти Карло ПСЖ Реал Мадрид Ла Лига Футбольные трансферы

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