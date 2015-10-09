Тренер "Барселоны" принял решение по матчу "Атлетико" и "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился мнением о грядущем дерби между "Атлетико" и "Реалом", отвечая на вопрос журналистов, будет ли он следить за матчем, сообщают Vesti.kz.

"Мадридское дерби? Думаю, я посмотрю его. Я смотрю много футбола. Это две фантастические команды, и я с нетерпением жду этой игры", - заявил Флик на пресс-конференции.

Столичное противостояние пройдет сегодня, 27 сентября, в рамках седьмого тура Ла Лиги. Начало игры - в 19:15 по казахстанскому времени.

Сама "Барселона" сыграет в Ла Лиге завтра, 28 сентября. Каталонцы примут "Реал Сосъедад".

Добавим, что "Реал" после матча с "Атлетико" отправится в Казахстан на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Игра второго тура пройдет 30 сентября в Алматы.