Испания
Сегодня 17:46
 

Тренер "Барселоны" принял решение по матчу "Атлетико" и "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился мнением о грядущем дерби между "Атлетико" и "Реалом", отвечая на вопрос журналистов, будет ли он следить за матчем, сообщают Vesti.kz.

"Мадридское дерби? Думаю, я посмотрю его. Я смотрю много футбола. Это две фантастические команды, и я с нетерпением жду этой игры", - заявил Флик на пресс-конференции.

Столичное противостояние пройдет сегодня, 27 сентября, в рамках седьмого тура Ла Лиги. Начало игры - в 19:15 по казахстанскому времени.

Сама "Барселона" сыграет в Ла Лиге завтра, 28 сентября. Каталонцы примут "Реал Сосъедад".

Добавим, что "Реал" после матча с "Атлетико" отправится в Казахстан на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Игра второго тура пройдет 30 сентября в Алматы.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 6 5 1 0 19-4 16
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Хетафе 6 3 1 2 7-8 10
7 Эльче 6 2 4 0 8-5 10
8 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
9 Атлетико М 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 6 2 1 3 5-5 7
14 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
15 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
16 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
17 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
18 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
19 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

