Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик признан "Тренером месяца" в чемпионате Испании по итогам октября, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Ла Лиги.

Под его руководством команда провела идеальный месяц, одержав три победы в трех матчах чемпионата, включая впечатляющую выездную победу над "Реалом" со счетом 4:0.

В борьбе за титул Флик обошел Карло Анчелотти из "Реала" и Иманоля Альгуасиля из "Реал Сосьедад".

Напомним, немецкий специалист возглавил "сине-гранатовых" летом 2024 года. Ранее он тренировал "Баварию" и сборную Германии.



