Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес оценил шансы команды в предстоящем финале за Суперкубок Испании с мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.

Финальный матч турнира, который принимает Саудовская Аравия пройдет в ночь с 14 на 15 января.

"У "Реала" дела идут хорошо, я видел, что они вчера выступили очень хорошо. Оцениваю шансы 50 на 50. "Реал" выступает лучше, чем в прошлом году. Мы мало что изменим. Мы будем искать свою индивидуальность. Мы сделали шаг вперед в игре, в моральном духе и уверенности", - приводит слова Хави Marca.