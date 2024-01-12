Тренер "Барселоны" оценил шансы в матче с "Реалом"

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Сегодня 09:22
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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес оценил шансы команды в предстоящем финале за Суперкубок Испании с мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.

Финальный матч турнира, который принимает Саудовская Аравия пройдет в ночь с 14 на 15 января.

"У "Реала" дела идут хорошо, я видел, что они вчера выступили очень хорошо. Оцениваю шансы 50 на 50. "Реал" выступает лучше, чем в прошлом году. Мы мало что изменим. Мы будем искать свою индивидуальность. Мы сделали шаг вперед в игре, в моральном духе и уверенности", - приводит слова Хави Marca.

"Барселона" является действующим обладателем трофея. В 1/2 финала "сине-гранатовые" обыграли "Осасуну".

"Реал" в 1/2 финала победил "Атлетико".

Метки:
Барселона Реал Мадрид

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