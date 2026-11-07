Травма Родри вызвала вопросы: Флик объяснил свою позицию

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик отреагировал на критику из-за чрезмерной нагрузки на полузащитника Родри, который в итоге получил травму, сообщают Vesti.kz.

Немецкий специалист объяснил, что перед матчем обсуждал с футболистом его физическое состояние и принимал решение с учётом мнения самого игрока. При этом Флик признал, что после случившегося невольно задумывается о том, можно ли было избежать такого развития событий.

"Всегда можно что-то сделать лучше, но в данном случае я общался с игроком, и мы всё обсудили. Когда разговариваешь с опытным футболистом, задаёшь ему вопросы и приходишь к общему мнению, мне кажется, большего сделать нельзя. По крайней мере, я так считаю. Конечно, когда видишь результат, думаешь, что, возможно, мог поступить иначе. Но это уже прошлое", - цитирует Флика AS.

Родри получил повреждение 3 ноября в матче Лиги чемпионов против "Астон Виллы", завершившемся победой его команды со счётом 3:0. Медицинское обследование выявило травму двуглавой мышцы правого бедра.

По предварительным прогнозам, полузащитник будет вынужден провести вне футбола около месяца.