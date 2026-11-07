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Травма Родри вызвала вопросы: Флик объяснил свою позицию

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Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик отреагировал на критику из-за чрезмерной нагрузки на полузащитника Родри, который в итоге получил травму, сообщают Vesti.kz.

Немецкий специалист объяснил, что перед матчем обсуждал с футболистом его физическое состояние и принимал решение с учётом мнения самого игрока. При этом Флик признал, что после случившегося невольно задумывается о том, можно ли было избежать такого развития событий.

"Всегда можно что-то сделать лучше, но в данном случае я общался с игроком, и мы всё обсудили. Когда разговариваешь с опытным футболистом, задаёшь ему вопросы и приходишь к общему мнению, мне кажется, большего сделать нельзя. По крайней мере, я так считаю. Конечно, когда видишь результат, думаешь, что, возможно, мог поступить иначе. Но это уже прошлое", - цитирует Флика AS.

Родри получил повреждение 3 ноября в матче Лиги чемпионов против "Астон Виллы", завершившемся победой его команды со счётом 3:0. Медицинское обследование выявило травму двуглавой мышцы правого бедра.

По предварительным прогнозам, полузащитник будет вынужден провести вне футбола около месяца.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
10 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
11 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
12 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
13 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
14 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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