Трансфер-бомба: партнер Ямаля собрался в чемпионат Роналду

Молодой полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Фермин Лопес может вскоре сменить каталонские цвета, сообщают Vesti.kz.

По данным Diario Sport, 22‑летний талант получил очень выгодное предложение от саудовского "Аль‑Ахли".

При этом в "Барсе" не намерены препятствовать его уходу - клуб готов уступить, но оставляет окончательное решение за самим игроком.

В чемпионате Испании-2024/25 Лопес провел 28 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач, демонстрируя уверенный прогресс и многогранность в середине поля.

Отметим, что в "Барселоне" выступает талантливый 17-летний испанский вингер Ламин Ямаль. В чемпионате Саудовской Аравии в составе "Аль-Насра" представлен 40-летняя португальская звезда Криштиану Роналду.



