Итальянский "Милан" сделал предложение мадридскому "Реалу" в размере 70 миллионов евро за нападающего сборной Бразилии Эндрика Фелипе, рассчитывая подписать 20-летнего футболиста уже в январе, передают Vesti.kz.

"Милан" нацелился на Эндрика

Как сообщает Cadena SER, руководство итальянского клуба уже уведомило игрока о своей заинтересованности и намерении пригласить его на "Сан-Сиро" в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста издания Антона Меаны, владелец "Милана" готов заплатить около 70 миллионов евро, чтобы добиться немедленного перехода бразильца. Если сделку не удастся оформить в январе, итальянцы могут вернуться к переговорам летом.

При этом в "Реале" не спешат расставаться с нападающим. По информации источника, главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью хочет сохранить Эндрика, считая, что найти футболиста сопоставимого или более высокого уровня будет непросто.

Статистика Эндрика и положение "Милана"

В нынешнем сезоне бразилец провёл семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

"Милан", семикратный победитель Лиги чемпионов, после 12 туров чемпионата Италии занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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