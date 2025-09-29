Топ-10 самых дорогих: кто уступил Ямалю в цене?

Юный талант "Барселоны" Ламин Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих воспитанников клубов, составленный Международным центром спортивных исследований (CIES), сообщают Vesti.kz.

В списке учитывались только игроки, которые представляют свой первый клуб и провели в его системе минимум три сезона в возрасте от 15 до 21 года.

По данным CIES, стоимость 17-летнего вингера оценивается в 374,7 млн евро — это абсолютный рекорд.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль ("Барселона") – 374,7 млн евро;Джамал Мусиала ("Бавария") – 137,3 млн евро;Пау Кубарси ("Барселона") – 114,8 млн евро;Букайо Сака ("Арсенал") – 93,7 млн евро;Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) – 90,1 млн евро;Ливай Колуилл ("Челси") – 88 млн евро;Пабло Барриос ("Атлетико") – 83,8 млн евро;Нико Уильямс ("Атлетик") – 76 млн евро;Александар Павлович ("Бавария") – 75,9 млн евро;Фермин Лопес ("Барселона") – 74,9 млн евро.