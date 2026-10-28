Испания
Вчера 14:35

Тони Кроос разобрал победу "Реала" над "Барселоной" и назвал главного творца успеха

Тони Кроос. Фото: ©depositphotos.com/canno73

Бывший футболист "Реала" Тони Кроос оценил игру мадридского клуба против каталонской "Барселоны" в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне" и завершилась со счётом 2:1 в пользу "сливочных".

Кроос отметил, что в предыдущих эль-класико преимущество чаще было на стороне каталонцев. Однако в этот раз ситуация изменилась благодаря грамотной тактике и работе тренерского штаба "Реала" во главе с Жозе Моуринью.

"Последние два года в эль-класико преимущество было на стороне "Барселоны". К сожалению, так было на протяжении шести или семи последних встреч — в этот период "Реал" пропускал в среднем по четыре мяча за игру. Но теперь всё изменилось, и нужно отдать должное работе Моуринью. Команда сыграла превосходно, а тренер разработал блестящий план на игру. Уверенно контролировать мяч в матче с такой "Барселоной" — это настоящее достижение, тем более игроки "Барселоны" чувствуют себя крайне некомфортно, когда остаются без мяча", - приводит слова Крооса AS.

Немец также обратил внимание на смелость мадридцев, которые не стали отказываться от своей игры на "Камп Ноу". 

"Реал" и Моуринью проявили невероятную смелость на "Камп Ноу", что стало серьёзным отступлением от сценариев недавних эль-класико. Нападающие проявили себя с лучшей стороны. Были отрезки, когда команда отлично оборонялась — например, после того как "Барселона" сравняла счёт. В такой ситуации многие были бы рады и ничьей. На протяжении 65 минут они играли очень здорово", - сказал Кроос.

Отдельно Кроос выделил организацию прессинга и персональную опеку.  

"Игроки "Реала" грамотно располагались на поле. Особенно впечатлила игра в опеке — в частности, то, как они действовали против Фермина. Такие футболисты "Барселоны", как Педри и Рафинья, явно чувствовали себя не в своей тарелке, что вынуждало их совершать нехарактерные ошибки. "Реал" выигрывал почти все единоборства за счёт более высокой интенсивности игры. Мадридцы оборонялись как единое целое: они были великолепны и в защите, и при владении мячом. Если говорить чисто о футбольном мастерстве, то "Барселона" — более сильная команда, она чаще доминирует, чем «Реал», но у сине-гранатовых возникают огромные проблемы, когда их высокий прессинг не срабатывает, им приходится обороняться. "Реал" нашёл верные способы их обыграть. "Барселона" столкнулась с таким уровнем давления, с каким она крайне редко сталкивается в матчах с другими соперниками", — резюмировал Кроос.

На данный момент "Реал" занимает третье место в таблице, набрав 24 очка. "Барселона" с 27 баллами остается лидером чемпионата.

Тони Кроос назвал пятёрку лучших полузащитников в истории футбола

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2 Атлетико М 10 8 1 1 20-8 25
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
8 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
9 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
12 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
13 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
15 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
17 Райо Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
18 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 10 0 5 5 7-19 5

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