Бразильский нападающий "Реала" Эндрик принял решение покинуть мадридский клуб в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

Эндрик решил покинуть "Реал"

По информации AS, 20-летний форвард готов рассмотреть не только аренду, но и полноценный трансфер.

Отмечается, что Эндрик стремится получать регулярную игровую практику, а главный тренер "Реала" Жозе Моуринью не может ему этого гарантировать.

Игрока хочет знакомый тренер

Главными претендентами на аренду бразильца сейчас считаются "Рома" и "Спортинг". При этом у лиссабонского клуба есть весомый козырь: команду тренирует Паулу Фонсека, под руководством которого форвард успешно выступал за французский "Лион" в прошлом сезоне. За это время Эндрик провёл 21 матч, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Представители португальской стороны уже начали переговоры, чтобы оформить переход футболиста на вторую половину сезона.

Позиция "Реала"

При этом мадридский клуб планирует обезопасить себя, сохранив часть прав на футболиста или прописав в соглашении пункт о приоритетном обратном выкупе.

В этом сезоне Эндрик провел на поле всего 140 минут в семи матчах и лишь однажды появлялся в стартовом составе – в игре с "Севильей" (4:1). В его активе один мяч и одна результативная передача.

Эндрик перешёл в "Реал" в 2024 году из "Палмейраса" за 47,5 миллиона евро. Контракт нападающего со "сливочными" действует до 2030 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.



