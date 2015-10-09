Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 16:25
 

Талант отверг "Атлетико" ради "Реала" и разочаровал Симеоне

Талант отверг "Атлетико" ради "Реала" и разочаровал Симеоне Диего Симеоне. Фото: Depositphotos/CristianoBarni©

Аргентинский талант Франко Мастантуоно сделал окончательный выбор в пользу мадридского "Реала", несмотря на интерес со стороны "Атлетико", "Барселоны" и ПСЖ, передают Vesti.kz со ссылкой на Defensa Central.

Отказ "Атлетико" и "Барселоне"

"Атлетико" несколько раз выходил на переговоры по просьбе главного тренера. Однако каждый раз получал категорический отказ, сопровождаемый одним и тем же пояснением: "Он хочет играть в "Реале". Ни "Атлетико", ни "Барселона" его не интересуют…". Эта позиция разочаровала наставника "матрасников" Диего Симеоне.

В итоге мадридцы не стали бороться за аргентинца до конца, а вот ПСЖ был близок к подписанию игрока. Однако вмешательство "Реала" всё изменило: Мастантуоно сразу заявил агенту, что его приоритетом остаётся "королевский клуб".


Дебют в дерби и доверие Хаби Алонсо

Уже в ближайшие выходные Мастантуоно проведёт первое мадридское дерби на стадионе "Метрополитано". Аргентинец привык к накалу страстей у себя на родине, поэтому давление публики вряд ли станет для него проблемой.

Футболист впечатлил Хаби Алонсо, который видит в нём важного игрока и активно предоставляет игровое время, несмотря на конкуренцию. В "Реале" уверены, что у Мастантуоно есть все качества для успешной карьеры: помимо техники и умения строить атаки, он отличается самоотдачей и готовностью помогать команде в обороне.

18-летний Мастантуоно перешёл в "Реал" из "Ривер Плейт" в августе за 45 миллионов евро, подписав контракт до 2031 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Хетафе 6 3 1 2 7-8 10
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
9 Атлетико М 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
15 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
16 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
17 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
18 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

