Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем рассчитывает вернуться в строй уже в сентябре после перенесённой в июле операции на плече, сообщают Vesti.kz.

Изначально врачи прогнозировали, что восстановление займёт от десяти до двенадцати недель.

По данным The Athletic, на этой неделе англичанин уже начал работать с командой и провёл часть тренировок вместе с партнёрами. Сам Беллингем надеется вскоре выйти на поле, однако руководство клуба не намерено спешить и готово дождаться его полного выздоровления даже до октября.

В прошлом сезоне полузащитник провёл за "Реал" 58 матчей во всех турнирах, отметившись 15 голами и 15 результативными передачами.

Добавим, что 30 сентября "Реал" в матче общего этапа Лиги чемпионов сыграет в Алматы с "Кайратом".



