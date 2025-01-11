Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. Жена футболиста пожаловалась на преследования

Супруга футболиста "Мальорки" Дани Родригеса - Кристина Палавра - рассказала о преследованиях после полуфинального матча Суперкубка Испании против "Реала" (0:3). Турнир проводится в Саудовской Аравии, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Продолжение • В Турции сообщили хорошую новость для казахстанцев

"Отъезд был немного сложным. Мы остались без охраны, я была с детьми. Ребята из этой страны начали фотографировать нас вблизи, они преследовали нас. Наталья, жена Доминика Грейфа (вратаря команды), тоже с этим столкнулась", - рассказала она.

Отметим, что "Реал" одержал победу над "Мальоркой" со счетом 3:0 и пробился в финал Суперкубка Испании. В решающем матче сливочные сыграют с "Барселоной". Игра пройдет в ночь с 12 на 13 января, в 00:00 по казахстанскому времени.