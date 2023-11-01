Суперкомпьютер рассчитал шансы "Реала" и "Барселоны" на победу в Ла Лиге

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 17:51
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Суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз на исход сезона испанской Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Согласно этим данным, с вероятностью 80,1 процента чемпионом Испании станет "Реал". "Атлетико" имеет шансы на победу, которые оцениваются в 13,5 процента, в то время как "Барселона" занимает третье место с шансами всего шесть процентов.

Этот прогноз основан на проведении 1000 симуляций турниров, результаты которых усредняются.

На данный момент "Реал" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 28 очков в 11 турах, и делит первое место с "Жироной". "Атлетико" идет третьим, имея 25 очков и один матч в запасе. В то время как "Барселона" уступает "королевскому клубу" четыре очка.

Метки:
Реал Мадрид Барселона Атлетико Мадрид

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