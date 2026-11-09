Суперкомпьютер Opta спрогнозировал шансы "Барселоны" и мадридского "Реала" на победу в чемпионате Испании по итогам 12 туров, сообщают Vesti.kz.

Согласно расчётам аналитической системы, каталонский клуб является главным фаворитом борьбы за титул.

Вероятность чемпионства "Барселоны" оценивается в 64,78 процента. Шансы "Реала" значительно ниже - 31,52 процента. Ещё 3,46 процента Opta отводит мадридскому "Атлетико".

Скриншот: theanalyst.com©

После 12 туров лидирует "Барселона", в активе которой 33 очка. "Реал" с 30 баллами располагается на втором месте, а замыкает тройку "Атлетико", набравший 28 очков.

В следующем туре каталонцы встретятся с "Вильярреалом", а мадридцы сыграют против "Сельты".