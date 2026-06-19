Полузащитник сборной Испании Гави поделился мнением о Марке Кукурелье, который, как сообщалось ранее, продолжит карьеру в мадридском "Реале". сообщают Vesti.kz.

Хавбек "Барселоны" признался, что с интересом ждёт появления защитника в предстоящих противостояниях двух испанских грандов.

"Это отличное подписание для "Реала", я рад за него. "Реал" не знает, что делать, чтобы остановить Ламина Ямаля. Они в последние годы постоянно меняют крайних защитников – вот что происходит, когда у нас есть лучший игрок", - слова Гави приводит The Touchline.

Гави также напомнил о доминировании каталонцев на внутренней арене в последние годы. По его словам, за два предыдущих сезона "Барселона" завоевала пять из шести возможных национальных трофеев. Единственным исключением стал Кубок Испании, который достался "Реалу Сосьедаду".