Испания
Сегодня 21:10
 

Стало известно, возглавит ли Клопп 15-кратного победителя Лиги чемпионов

Юрген Клопп. ©Depositphotos/daykung

Слухи о назначении Юргена Клоппа в "Реал" не соответствуют действительности, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на журналиста Хосепа Педрероля, несмотря на медийный шум, руководство "королевского клуба" не рассматривает кандидатуру немецкого специалиста.

Главное на данный момент:

• Контактов нет: мадридский клуб не вступал в официальные переговоры с Клоппом. Его имя сейчас не обсуждается в офисах на "Сантьяго Бернабеу".

• Кредит доверия: действующий тренер (Альваро Арбелоа) сохраняет шансы остаться на своем посту. Раздевалка полностью поддерживает его.

• Решающая встреча: судьба тренерского кресла определится после личной встречи тренера с президентом "сливочных" Флорентино Пересом, где будут подведены итоги сезона в Ла Лиге.

Несмотря на статус Клоппа как одного из лучших тренеров мира, "Реал", 15-кратный победитель Лиги чемпионов, выбирает путь стабильности и планирует будущее без спешки, избегая резких кадровых перестановок.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
19 апреля 23:45   •   не начат
