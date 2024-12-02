Стало известно, почему в "Реале" заменили игрока за 180 миллионов

Известна причина замены полузащитника "Реала" Джуда Беллингема в матче чемпионата Испании по футболу с "Хетафе", передают Vesti.kz.

Встреча 15-го тура состоялась в Мадриде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых отличились Беллингем (30-я минута с пенальти) и Килиан Мбаппе (38-я).

Беллингем не вышел на второй тайм после столкновения с вратарем гостей Давидом Сорией.

По информации журналистки Аранчи Родригес, у англичанина закружилась голова после столкновения с Сорией.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Беллингем после пройденного медобследования вернется к игре с "Атлетиком" из Бильбао, которая состоится 4 декабря.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Беллингем провел за "сливочных" 10 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

"Реал" на данный момент занимает второе место в таблице, набрав 33 очка после 14 матчей.