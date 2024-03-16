Стало известно, почему Левандовски отказал "Реалу"

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 16:55
©ФК "Барселона"

Польский форвард "Барселоны" Роберт Левандовски во время выступления за "Баварию" был близок к переходу в "Реал", сообщают Vesti.kz.

Это произошло в 2018 году. Тогда поляк отказал "сливочным" за два часа до закрытия трансферного окна.

По данным Sport.es, польского футболиста не устроил тот факт, что "Реал" планировал подписать его в начале зимнего трансферного окна, когда в Испании не проводятся матчи.

Левандовски беспокоился, что не сможет должным образом адаптироваться к новой команде. Он особенно выделил, что не сможет оборудовать в своем доме в Мадриде современный тренажерный зал, что было для него крайне важным, чтобы поддерживать форму вне тренировок с командой.

Напомни, Левандовски выступал за "Баварию" с 2014 года, перейдя в "Барселону" в 2022 году.

Метки:
Левандовски Роберт Бавария Реал Мадрид Барселона Футбольные трансферы

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