Стало известно о контракте "Реала" с игроком на миллиард евро

"Реал" подпишет с бразильским футболистом Родриго новый контракт на этой неделе, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новое соглашение с 22-летним форвардом будет заключено в четверг до 30 июня 2028 года. При этом будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

Родриго выступает за испанский клуб с 2019 года, до этого он защищал цвета бразильского "Сантоса".

В сборную Бразилии вызывается с 2019 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Родриго провел 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.