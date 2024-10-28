Стало известно, как Мбаппе оценил свою игру в "Реале" после 0:4 от "Барсы"

Стало известно о реакции форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе на разгромное поражение от "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

Встреча 11 тура Ла Лиги завершилась со счетом 4:0 в пользу "сине-гранатовых".

По информации El Chiringuito, француз переживает непростой период в своей карьере. 25-летний нападающий недоволен своей текущей формой и чувствует, что еще не сумел оправдать ожидания фанатов и клуба. Тем не менее, Мбаппе убежден, что способен добиться успеха в составе "королевского" клуба.

Недавний матч с "Барселоной" выдался особенно тяжелым для француза: за игру он восемь раз оказался в офсайде. Его два гола в этой игре были отменены из-за положения вне игры.

В матче "Реал" - "Барселона" установлен рекорд века

В этом сезоне Килиан провел 14 матчей за "Реал", отметившись восемью голами и двумя ассистами. Однако в рамках 11-го тура чемпионата Испании мадридский клуб потерпел серьезное поражение от каталонцев со счетом 0:4, что подлило масла в огонь обсуждений вокруг его игры.

Стало известно, что было в раздевалке "Реала" после разгрома от "Барселоны"