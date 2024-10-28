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Испания
Вчера 16:37
 

Стало известно, как Мбаппе оценил свою игру в "Реале" после 0:4 от "Барсы"

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Стало известно, как Мбаппе оценил свою игру в "Реале" после 0:4 от "Барсы" ©x.com/realmadrid

Стало известно о реакции форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе на разгромное поражение от "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

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Стало известно о реакции форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе на разгромное поражение от "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

Встреча 11 тура Ла Лиги завершилась со счетом 4:0 в пользу "сине-гранатовых".

По информации El Chiringuito, француз переживает непростой период в своей карьере. 25-летний нападающий недоволен своей текущей формой и чувствует, что еще не сумел оправдать ожидания фанатов и клуба. Тем не менее, Мбаппе убежден, что способен добиться успеха в составе "королевского" клуба.

Недавний матч с "Барселоной" выдался особенно тяжелым для француза: за игру он восемь раз оказался в офсайде. Его два гола в этой игре были отменены из-за положения вне игры.

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В этом сезоне Килиан провел 14 матчей за "Реал", отметившись восемью голами и двумя ассистами. Однако в рамках 11-го тура чемпионата Испании мадридский клуб потерпел серьезное поражение от каталонцев со счетом 0:4, что подлило масла в огонь обсуждений вокруг его игры.

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Мбаппе Килиан Реал Мадрид Барселона Футбол

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