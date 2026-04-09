Стало известно, кем хочет усилиться "Реал" к следующему сезону, передают Vesti.kz.

По данным Madrid Zone, президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет, чтобы вингер "Баварии" Майкл Олисе перешёл в "Реал".

Отмечается, что "сливочные" планируют сделать за него предложение на сумму до 165 миллионов евро.

24-летний Олисе является игроком "Баварии" с 2024 года, когда перешёл из "Кристал Пэлас" за 53 миллиона евро. В нынешнем сезоне он сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 29 результативных передач. В его карьере также был английский "Рединг". С 2024-го вызывается в сборную Франции.