Стало известно имя одного из первых новичков "Реала" в 2026 году

"Реал" уже начал планировать состав на следующий сезон, чтобы укрепить самые слабые позиции команды, передают Vesti.kz.

Упамекано дал согласие на переход

По данным Don Balon, президент "Реала" Флорентино Перес получил окончательное согласие Дайо Упамекано на переход в мадридский клуб. Защитник придёт бесплатно, как свободный агент, так как его контракт с "Баварией" заканчивается в конце сезона и не будет продлён.

Защитник с идеальными характеристиками

Француз известен физической мощью, скоростью в перехватах, умением накрывать свободные зоны и хорошей игрой с мячом — качества, идеально подходящие для укрепления обороны "Реала". Клуб уже достиг устной договорённости с игроком и готов удовлетворить все его личные требования, включая конкурентоспособную зарплату, что тормозило продление контракта с "Баварией".

Обошёл конкурентов и стал приоритетом

Упамекано обошёл Ибраиму Конате из "Ливерпуля", который также находился в списке желаемых защитников мадридского клуба. Игрок "Баварии" уверенно шёл к согласию последние недели, что позволило получить его окончательное "да" и сделать его одним из первых трансферов "Реала" на следующий сезон.

Упамекано представляет "Баварию" с 2021 года. Также в его карьере были "РБ Лейпциг", "Лиферинг" и "Ред Булл" (Зальцбург). С 2020 года вызывается в сборную Франции.

