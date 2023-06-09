Стало известно, в чем "Реал" оказался лучшим в чемпионате Испании

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 14:44
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Мадридский "Реал" был удостоен награды Ла Лиги за демонстрацию самой честной игры, сообщает коррtспондент Vesti.kz. В прошедшем сезоне испанского чемпионата, "сливочные" совершили наименьшее количество нарушений.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) составила рейтинг команд Ла Лиги на основе количества штрафных очков за желтые и красные карточки. "Реал" получил наименьшее количество штрафных очков (80), опередив "Вильярреал" (104) и "Атлетик" (113). За весь сезон мадридская команда получила 68 желтых и две красные карточки. Более того, "Мадрид" стал единственным клубом, игроки которого не были удалены прямым высылом.

Это уже второй сезон подряд, когда "Реал" получает награду за самую честную игру.

По итогам прошедшего сезона "Реал" набрал 78 очков и занял второе место. "Барселона", набрав 88 баллов, победила в Ла Лиге.

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