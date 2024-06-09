Стало известно, чем были недовольны игроки "Барселоны" при Хави

Одной из проблем "Барселоны" на протяжении всего сезона была физическая форма футболистов, что отражалось на концовках матчей. Игроки ясно дали понять, что нужно улучшать работу в этом направлении, передают Vesti.kz.

По информации Marca, они были недовольны своей "физикой".

"Здесь, в "Барселоне", ты тренируешься час, а потом идешь домой", - сказал один из игроков своему другу, жалуясь на функциональную готовность.

На самом деле игроки сами просили Хави усилить тренировки. Практически у каждого был личный тренер по физподготовке. Эта просьба прозвучала в начале февраля.

И тренер услышал своих подопечных. Физические упражнения были улучшены с целью повышения уровня команды. Результаты подтвердили правильность этих изменений,, потому что с этого момента количество травм стало намного меньше, чем в первые месяцы. Да и результаты команды значительно улучшились.

Напомним, что по завершении сезона Хави покинул пост главного тренера. Причиной послужили его слова о нестабильном финансовом положении клуба. На его место боссы "сине-гранатовых" подписали немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика.