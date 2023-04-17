Стали известны сроки перехода Холанда в "Реал"

"Реал" собирается оформить трансфер норвежского форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в 2024 году, передают Vesti.kz.

По информации Telefoot, "сливочные" в нем видят замену французскому нападающему Кариму Бензема.

Контракт Бензема с испанским клубом истекает этим летом, и с ним собираются продлить соглашение еще на один сезон - как раз до прихода Холанда. Норвежец со своей стороны связан контрактом с "Манчестер Сити" до 2027 года.

Текущая трансферная стоимость Холанда оценивается в 170 миллионов евро. Но "Реал" готов его выкупить за прописанную в контракте сумму отступных - 240 миллионов евро.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) Холанд провел 28 матчей, забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

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