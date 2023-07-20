Стали известны будущая зарплата Мбаппе в "Реале" и финансовые детали трансфера

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе согласовал контракт с мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz со ссылкой на El Debate. По его условиям, 24-летний француз будет ежегодно получать 54 миллиона евро.

В то же время "Реал" не собирается платить за переход Мбаппе больше 180 миллионов евро. Французский клуб хочет получить 180 миллионов евро, а также около 47 миллионов евро в качестве бонусов.

Отмечается, что финансовый вопрос станет большой проблемой в переговорах, но решаемой, так как ПСЖ будет вынужден продать футболиста, чтобы не потерять его бесплатно в 2024 году.

ПСЖ выдвинул ультиматум Мбаппе. Подробности

Ранее сообщалось, что "Реал" уже определился с датой дебюта Мбаппе, который за шесть лет своего контракта принесет клубу доход в размере миллиард евро.

Также СМИ писали, что ПСЖ готов применить дисциплинарные меры, чтобы заставить Мбаппе продлить контракт. В частности, форвард может провести весь следующий сезон на скамейке запасных, если его позиция по контракту останется прежней. Ранее 24-летний форвард отказался активировать опцию о продлении на сезон контракта с парижанами, выразив намерение покинуть клуб в 2024 году бесплатно.

Стала известна сумма, которую Мбаппе запросил у "Реала"

Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года, перейдя из "Монако". В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. В составе парижан он пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.

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