Названы сроки дебюта Мбаппе в составе "Реала"

Руководство "Реала" ожидает дебют нападающего Килиана Мбаппе в составе команды в матче первого тура чемпионата Испании сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на El Debate.

"Реал" стартует в новом сезоне против "Атлетика", который запланирован на 12 августа на стадионе "Сан Мамес".

Ранее появилась информация, что 24-летний француз может провести сезон 2023/24 на скамейке запасных, если не продлит свой контракт и откажется уходить в летнее трансферное окно.

В настоящее время у Мбаппе действующий контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года. Однако игрок не планирует продлевать договор, чтобы перейти в "Реал" на правах свободного агента.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ