Стал известен план действий "Барселоны" для трансфера Холанда

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 08:30
©twitter.com/ManCity

Появилась информация о плане действий "Барселоны" для подписания форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, сообщают Vesti.kz.

По информации Futbol Objetivo в соцсети X (бывший Twitter), задумка президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты заполучить звездного норвежца включает в себя три пункта.

Во-первых, для этой цели идет работа по поиску инвестора.

Во-вторых, "Барселона" ради прихода Холанда будет готова продать Роберта Левандовски, Жюля Кунде и Рафинью.

В-третьих, звезду "Манчестер Сити" постараются убедить перейти не из-за финансового положения, а из-за того, что значит играть за "Барселону".

Ранее появилась информация, что Холанд по окончании сезона перейдет в каталонский клуб. Отмечалось, трансфер уже давно согласован, а "сине-гранатовые" заплатят за нападающего 100 миллионов.

Метки:
Холанд Эрлинг Манчестер Сити Футбольные трансферы

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