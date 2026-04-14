"Барселона" рассматривает альтернативные варианты усиления центра обороны на случай, если трансфер защитника "Интера" Алессандро Бастони сорвётся, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Transfer News Live.

Итальянский центрбек остаётся приоритетной целью каталонского клуба и занимает верхнюю строчку в шорт-листе спортивного директора.

Игрок идеально вписывается в игровую модель Ханса-Дитера Флика благодаря умению начинать атаки и уверенной игре один в один. Однако сделка может оказаться крайне сложной из-за высокой трансферной стоимости футболиста.

В качестве запасного варианта "Барселона" рассматривает защитника "Болоньи" Джона Лукуми. Колумбиец провёл 38 матчей во всех турнирах текущего сезона, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.