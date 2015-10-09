Срыв громкого трансфера? "Реал" экстренно нашел замену

Переход 22-летнего защитника Альваро Каррераса в "Реал" оказался под угрозой срыва. Хотя между клубом и игроком уже достигнуто соглашение о пятилетнем контракте, переговоры с "Бенфикой" зашли в тупик, передают Vesti.kz.

Португальский клуб настаивает на выплате выкупной суммы в размере 50 миллионов евро - именно столько указано в клауcуле Каррераса. В свою очередь, "Реал" пытается снизить цену до 35-40 миллионов, однако лиссабонская команда не готова идти на уступки. Переговоры продолжаются уже несколько недель, и в связи с этим технический штаб "Реала" начал рассматривать альтернативные варианты усиления левого фланга обороны, сообщает Mundo Deportivo.

Каррерас является приоритетным вариантом для тренера Хаби Алонсо и руководства клуба для укрепления позиции левого защитника. Он должен стать третьим новобранцем в оборону после Дина Хейсена и Трента Александера-Арнольда.

Если сделка не будет закрыта до 10 июня - крайнего срока регистрации игроков перед клубным чемпионатом мира, в котором также участвует "Бенфика", - "Реал" переключится на других претендентов. Главным кандидатом считается 29-летний испанский защитник Алехандро Гримальдо, который два последних сезона выступал под руководством Алонсо в "Байере" и демонстрировал лучшие результаты в своей карьере.

Гримальдо неоднократно выражал желание перейти в топ-клуб, и в случае провала трансфера Каррераса у него появится шанс закрепиться в "Реале".