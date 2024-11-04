Форвард сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может вскоре сменить клуб, сообщают Vesti.kz.

По данным газеты Marca, интерес к 23-летнему нападающему проявляют сразу два европейских гранда. В числе претендентов числятся лондонский "Челси" и парижский ПСЖ.

Напомним, что Винисиус занял второе место в рейтинге на премию "Золотой мяч". Действующий контракт игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года, а его трансферная стоимость достигает 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус уже провел 11 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Добавим, что "Челси" в рамках общего этапа Лиги конференций 12 декабря сыграет с "Астаной". Матч пройдет в Казахстане.