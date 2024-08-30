"Слухи были ложными". Звезду "Реала" разоблачили

Слухи о романе полузащитника "Реала" Джуда Беллингема и нидерландской модели Лоры Селии Валк были ложными, передают Vesti.kz со ссылкой на "Приватный футбол".

Отмечается, что между ними ничего не было. Вероятно, это был взаимный пиар, чтобы увеличить популярность друг друга.

Беллингем выступает за "Реал" с прошлого года, когда перешел из дортмундской "Боруссии" за 103 миллиона евро и подписал контракт до 30 июня 2029-го. В предыдущем сезоне Ла Лиги он провел за "сливочных" 28 матчей, забил 19 голов и отдал 6 результативных передач.

В карьере 21-летнего Беллингема также был "Бирмингем". Четыре года назад начал привлекаться в сборную Англии.