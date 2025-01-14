Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль вновь оказался в центре внимания, но на этот раз не из-за игры, сообщают Vesti.kz.

Молодой футболист согласился сделать фото с мальчиком, одетым в футболку мадридского "Реала", но во время съемки закрыл рукой эмблему "Королевского клуба".

Этот эпизод произошел после финального матча Суперкубка Испании, где "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 5:2. Ямаль забил гол на 22-й минуте.

В текущем сезоне 17-летний талант провел 23 матча, записав на свой счет восемь голов и 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года, а стоимость на Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.