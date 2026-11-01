Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне стал автором уникального достижения, передают Vesti.kz.

В 11-м туре Ла Лиги его подопечные обыграли на выезде "Леванте" - 2:0. Голы забили Алехандро Гримальдо (36-я минута) и Джулиано Симеоне (62-я).

По данным OptaJose, Симеоне выиграл 344 из 565 матчей под своим руководством в Ла Лиге (123 ничьих, 98 поражений).

Таким образом, он сравнялся с Луисом Арагонесом (344 победы в 756 матчах) по количеству побед в качестве тренера за всю историю этого турнира.

"Атлетико" с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Леванте" находится на 17-й строчке с десятью очками.

8 ноября "Леванте" сыграет на выезде с "Сельтой", а "Атлетико" примет "Барселону".