Между главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне и спортивным директором клуба Матеу Алемани возник серьёзный конфликт из-за трансферной политики, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional со ссылкой на Vavel, они настолько разошлись во взглядах относительно формирования состава, что перестали общаться. Симеоне недоволен приобретением футболистов, которых он не запрашивал, а также считает, что выделенные на них деньги можно было потратить рациональнее.

Симеоне недоволен новичками

Аргентинский тренер нечасто использует игроков, подписанных по инициативе Алемани. Среди них Мартин Юлманд, Джонатан Дэвид, Адемола Лукман, Обед Варгас и Родриго Мендоса. Последние трое присоединились к команде в январе.

При этом Кан Ин Ли, Алехандро Гримальдо и Кристиан Ромеро, чьи трансферы поддерживал Симеоне, получили более значимые роли в команде.

Лукман ярко начал выступления за "Атлетико", но в нынешнем сезоне потерял место в основе. Юлманд, на которого клуб потратил более 40 миллионов евро, пока не оправдал ожиданий. Дэвид уступает в атакующей ротации Хулиану Альваресу и Александеру Сёрлоту.

Мендоса и Варгас также не оправдали ожиданий, и клуб может отправить их в аренду.

Один из них может покинуть "Атлетико"

Разногласия могут привести к уходу либо Симеоне, либо Алемани по окончании сезона. Отмечается, что президенту клуба Энрике Сересо предстоит найти решение, чтобы избежать серьёзных последствий.