Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением об игре полузащитника "Барселоны" Рафиньи Диаса, отметив его универсальность и вклад в успехи каталонского клуба, сообщают Vesti.kz.

Аргентинский специалист не стал скрывать восхищения бразильцем, выделив его работоспособность, лидерские качества и результативность.

"Для меня это выдающийся футболист. Он очень много работает, обладает характером, забивает и ассистирует партнёрам. Рафинья провёл невероятный сезон, а сейчас находится в превосходной форме, выступая на другой позиции. Это даёт „Барселоне“ дополнительные варианты", - заявил Симеоне на пресс-конференции.

Команды встретятся 8 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Испании. "Барселона" подходит к очному противостоянию в статусе лидера Ла Лиги с 30 очками. "Атлетико" занимает второе место, отставая от каталонцев на два балла.