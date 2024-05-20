Сенсация с разгромом оставили "Атлетико" без медалей Ла Лиги

Футболисты "Атлетико" потерпели крупное поражение на своем поле от "Осасуны" в испанской Ла Лиге, передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Мадриде на стадионе "Цивитас Метрополитано", завершилась со счетом 1:4. У победителей дубль оформил Рауль Гарсия (26-я минута, 64-я), а также отличились Аймар Орос (52-я) и Лукас Торро (88-я). В составе проигравших один мяч отыграл Альваро Мората (55-я).

После этой неудачи "Атлетико" лишился шансов на бронзу, гарантировав себе четвертое место с 73 очками. "Жирона" (78) стала бронзовым призером за тур до конца сезона в чемпионате Испании. "Осасуна", имея в активе 44 очка, находится на 11-й строчке.

Заключительный, 38-й тур состоится 25 мая. "Осасуна" дома примет "Вильярреал", в то время как "Атлетико" на выезде сыграет против "Реала Сосьедада".