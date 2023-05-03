Сенсацией завершился матч "Реала" в Ла Лиге

Мадридский "Реал" потерпел неожиданное поражение от "Реал Сосьедада" в рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), передают Vesti.kz.

Встреча проходила в Сан-Себастьяне и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Отличились Такэфуса Кубо (47-я минута) и Андер Барренечеа (85-я). При этом мадридцы с 61-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Даниэля Карвахаля.

Несмотря на неудачу, "сливочные" с 68 очками сохранили за собой второе место в турнирной таблице, тогда как "Реал Сосьедад" (61) находится на четвертой строчке.

В следующем туре, 13 мая, "Реал Сосьедад" на своем поле примет "Жирону", а мадридский "Реал" дома сыграет с "Хетафе".

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