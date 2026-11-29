Мадридский "Реал" потерпел сенсационное поражение от "Алавеса" в 14-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 1:2. У гостей отличились Тони Мартинес (22-я минута) и Анхель Перес (61-я). Хозяева отыграли один мяч усилиями Килиана Мбаппе (69-я). При этом "сливочные" заканчивали игру вдесятером после удаления Джуда Беллингема на 88-й минуте.

Таким образом, у "Реала" прервалась победная серия из десяти матчей. Команда Жозе Моуринью с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице, тогда как подопечные Кике Санчеса Флореса располагаются на восьмой строчке с 19 очками.

В следующем туре "Алавес" примет "Эспаньол" (4 декабря), а "Реал" сыграет на выезде с "Атлетиком" (6 декабря). Перед этим, 2 декабря, мадридцы встретятся в гостях с "Реалом Сосьедад" в рамках перенесённого матча 23-го тура.