Семь украинских голов сотворили мощнейший разгром в Ла Лиге

"Жирона", досрочно обеспечившая себе третье место по итогам сезона в Ла Лиге, ударно провела матч последнего 38-го тура. В родных стенах команда разгромила гостей из "Гранады", сообщают Vesti.kz.

Матч завершился с сокрушительным счетом 7:0 в пользу хозяев поля. Причем в каждом из взятий ворот поучаствовали украинские футболисты. На счету Артема Довбика хет-трик и голевая передача, а Виктор Цыганков записал в актив дубль и ассист.

По итогам первого тайма "Жирона" вела со счетом 3:0 - отличились Эрик Гарсия (30'), Цыганков (33') и Довбик с пенальти (44'). Во второй половине встречи хозяева забили еще четырежды: Цыганков (54'), Довбик (75'), Кристиан Стуани (78') и Довбик с пенальти (90').

Отметим, что "Гранада" досрочно вылетела из Ла Лиги. Команда занимает предпоследнее место с 21 набранным баллом.

Что касается украинского форварда Довбика, то он возглавил гонку лучших бомбардиров Ла Лиги 2023/24 с 24 голами. Правда сегодня его лидерству может помешать Александр Серлот из "Вильярреала" (23).