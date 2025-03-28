"Самые талантливые игроки "Барселоны". Ламин Ямаль удивил ответом

Восходящая звезда "Барселоны" Ламин Ямаль назвал двух самых талантливых игроков каталонского клуба, которые, по его мнению, обладают выдающимися способностями, сообщают Vesti.kz.

"Самые талантливые игроки "Барселоны"? Я и Педри", - написал Ямаль в одной из социальных сетей.

17-летний вингер проводит феноменальный сезон, демонстрируя зрелость и хладнокровие не по возрасту. В текущей кампании он уже принял участие в 39 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

Контракт Ямаля с "Барселоной" действует до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, достигла внушительных 180 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогостоящих юных талантов мирового футбола.

На данный момент "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, набрав 63 очка после 28 туров.