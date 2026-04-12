Легендарный португалец Криштиану Роналду проявляет активность на трансферном рынке, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, звёздный футболист, недавно ставший совладельцем "Альмерии", лично порекомендовал клубу подписать атакующего полузащитника мадридского "Реала" Сесара Паласиоса.

Главное о потенциальном трансфере:

• Игрок: 21-летний Сесар Паласиос является одним из лидеров "Кастильи" (молодёжной команды "Реала"). В текущем сезоне на его счету 32 матча, 13 голов и 3 ассиста.

• Позиция Роналду: португалец считает игрока идеальным усилением для созидания и результативности в атаке. Его мнение имеет серьёзный вес в спортивном планировании андалусийцев.

• Статус сделки: "Альмерия" уже изучает финансовую и спортивную сторону перехода. Мадридский "Реал" также рассматривает варианты и может согласиться на аренду хавбека для его дальнейшего прогресса.

Полноценные переговоры между клубами могут стартовать в ближайшее время.



