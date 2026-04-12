Легендарный португалец Криштиану Роналду проявляет активность на трансферном рынке, передают Vesti.kz.
По информации Fichajes.net, звёздный футболист, недавно ставший совладельцем "Альмерии", лично порекомендовал клубу подписать атакующего полузащитника мадридского "Реала" Сесара Паласиоса.Главное о потенциальном трансфере:
• Игрок: 21-летний Сесар Паласиос является одним из лидеров "Кастильи" (молодёжной команды "Реала"). В текущем сезоне на его счету 32 матча, 13 голов и 3 ассиста.
• Позиция Роналду: португалец считает игрока идеальным усилением для созидания и результативности в атаке. Его мнение имеет серьёзный вес в спортивном планировании андалусийцев.
• Статус сделки: "Альмерия" уже изучает финансовую и спортивную сторону перехода. Мадридский "Реал" также рассматривает варианты и может согласиться на аренду хавбека для его дальнейшего прогресса.
Полноценные переговоры между клубами могут стартовать в ближайшее время.