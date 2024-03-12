Роналдо собрал новый "галактикос" для "Реала"

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, экс-нападающий "Реала" Роналдо высказался по поводу трансферной политики мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

В частности, "зубастик" выразил надежду, что состав "королевского клуба" в ближайшем будущем пополнит нападающий Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".

"Политика "Реала" заключается в том, чтобы иметь в составе лучших игроков мира. Холанд - один из лучших игроков в мире. Он играет за невероятный клуб. "Сити" проделывает потрясающую работу. Думаю, он счастлив в этой команде. Но посмотрим. Надеюсь, мы сможем увидеть всех этих игроков [Холанда, Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема] в одном клубе.

Эта ситуация напоминает мне о "галактикос". Если это произойдет, и все они окажутся в "Реале", это будет просто сумасшествие. Это будет невероятная команда, которая будет добиваться выдающихся результатов.

Но я думаю, Карло Анчелотти будет непросто управлять всеми этими футболистами. Однако, собрать команду из хороших игроков легче, чем из плохих. Для тренера это не должно быть проблемой", - сказал Роналдо в интервью Daily Mail.