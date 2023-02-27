Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге. Более миллиона зрителей смотрели игру легенды

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 09:56
©instagram.com/ronaldinho

Легенда бразильского футбола Роналдиньо дебютировал за "Порсинос" в испанской медиалиге, сообщают Vesti.kz.

Экс-форвард "Пари Сен-Жермен", "Барселоны" и "Милана" сыграл за команду "Порсинос" против "Пио" (0:0, по пенальти - 1:3). Бразилец вышел на замену вместо Килиана на 5-й минуте первого тайма.

Трансляцию игры на разных платформах посмотрели более миллиона человек.

Kings League - испанский медиафутбольный турнир, проводимый с участием команд из звезд шоу-бизнеса и футбольных легенд прошлых лет. Матчи проходят в Барселоне в формате 7х7 и длятся по 40 минут.

42-летний Роналдиньо - игрок года ФИФА (2004, 2005), лучший нападающий УЕФА (2005, 2006), обладатель "Золотого мяча" (2005). В составе сборной Бразилии становился чемпионом мира в Корее и Японии-2002. Всего за национальную команду провел 97 матчей и забил 33 гола в период 1999-2013 годов.

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Метки:
Роналдиньо

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