Роберт Левандовски высказался об интересе от клубов из Саудовской Аравии

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 22:59
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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски не планирует переходить в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Для меня этот вопрос даже не рассматривается. Тем более, мой контракт с "Барсой" еще действует какое-то время. Я вижу, что происходит в Аравийском футболе, но меня это не интересует, потому что у меня есть другие приоритеты", - цитирует Левандовски Mundo Deportivo.

На трансферном рынке активны клубы, такие как "Аль-Наср", который в прошлом подписал Роналду, и "Аль-Иттихад", недавно приобретший Карима Бензема из "Реала".

В прошлом сезоне Ла Лиги 2022/23 Левандовски сыграл 34 матча за "Барселону", забив 23 гола и сделав семь голевых передач. Ранее поляк выступал за "Баварию" в течение 12 сезонов.

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Метки:
Левандовски Роберт Саудовская Аравия Барселона

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