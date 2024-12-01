Решена судьба Анчелотти в "Реале" после антирекорда Лиги чемпионов

Итальянский тренер Карло Анчелотти узнал свое будущее в мадридском "Реале", передает Vesti.kz со ссылкой на Marca.

В этом сезоне он столкнулся с давлением. В прессе регулярно появляются слухи о том, что итальянец может покинуть тренерское кресло в "Реале".

По данным издания о скорой отставке Анчелотти речь не идет. Президент мадридского клуба Флорентино Перес доверяет Анчелотти и знает, что команда в надежных руках.

Отмечается, что между Пересом и Анчелотти есть диалог и понимание сложности ситуации, в которой оказалась команда с точки зрения травм. В "Реале" открещиваются от слухов о приходе на тренерский мостик Хаби Алонсо в следующем сезоне, ровно как от слухов о скором назначении Сантьяго Солари на временной основе.

Напомним, что "Реал" на общем этапе турнира потерпела три поражения в пяти матчах. В текущем розыгрыше "сливочные" уступили "Ливерпулю" (0:2), "Милану" (1:3) и "Лиллю" (0:1).

По информации Opta, мадридцы стали первым в истории клубом, проигравшим три встречи в рамках группового/общего этапа ЛЧ, являясь при этом действующим победителем.

В следующем матче "Реал" сыграет в чемпионате Испании против "Хетафе".