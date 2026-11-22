Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа объяснил, как команде удалось вырвать победу в матче 13-го тура Ла Лиги против "Сельты" (2:1), передают Vesti.kz.

"Реал" совершил камбэк и избежал сенсации после промаха Мбаппе с пенальти

По словам бельгийца, игроки отмечают умение главного тренера Жозе Моуринью находить правильные слова в нужный момент. Куртуа подчеркнул, что без мотивационной речи португальца в перерыве, когда "Реал" уступал в счете, команда не смогла бы отыграться.

Встреча в Мадриде началась с гола форварда гостей Пабло Дурана на 6-й минуте, а 38-й Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Во втором тайме "Реал" перевернул игру благодаря голам Джуда Беллингема (66-я минута) и Карлоса Эспи (85-я).

Победа стала для мадридцев девятой подряд во всех турнирах. "Реал" набрал 33 очка и сравнялся с лидирующей "Барселоной", у которой есть игра в запасе. Сегодня, 22 ноября, каталонский клуб примет на своём поле "Вильярреал".

В следующем туре "Реал" встретится с "Алавесом" в Мадриде (28 ноября).